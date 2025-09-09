У мінісукнях і на підборах: стильна Селена Гомес під прицілом папараці

Селена Гомес / © Getty Images

Поки осінь ще остаточно не настала і погода тішить сонцем і теплом, Селена Гомес користується цим і носить міні. Зірку помітили в Нью-Йорку, де у неї був насичений робочий день і багато зустрічей.

Учора співачка й акторка з’явилася одразу в двох елегантних мінісукнях і мала дуже гарний вигляд. Вона носила вбрання від відомого бренду Jacquemus у чорному та червоному кольорах.

Перше її вбрання було яскравим, трикотажним, з короткими рукавами і високою горловиною. Одягла Селена його з червоними туфлями від Christian Louboutin з відкритою п’ятою, а також сонцезахисними окулярами.

Селена Гомес / © Getty Images

Друга сукня зірки була з асиметричними рукавами, а носила Гомес її в поєднанні з чорними мюлями від Brea, які ідеально подовжували ноги.

Селена Гомес / © Getty Images

