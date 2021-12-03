У мінівбранні від Dior: Джессіка Честейн на заході у Нью-Йорку

У мінівбранні від Dior: Джессіка Честейн на заході у Нью-Йорку

Зірку сфотографували на Мангеттені.

Акторка Джессіка Честейн потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли йшла на приватний захід у клуб Soho House на Мангеттені — показ її нового фільму "Очі Теммі Фей". У картині вона зіграла головну роль.

Для свого виходу зірка обрала картатий одяг від бренду Christian Dior. Ансамбль складався з мінісукні та жакету, які вона доповнила червоними туфлями-човниками. Образ Джессіки завершили лише ніжний макіяж і тонкий золотий ланцюжок із діамантом.

Джессіка Честейн / Getty Images

Також захід відвідала колега та подруга Джессіки – акторка Енн Гетевей, яка відвідала цей кінопоказ зі своїм чоловіком Адамом Шульманом.

Енн Хетеуей та Адам Шульман / Getty Images

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