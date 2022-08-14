У мішкуватому повсякденному вбранні: Кеті Голмс сходила до художнього магазину

Голлівудська акторка та колишня дружина Тома Круза Кеті Голмс одна з тих знаменитостей, які гуляють містом без величезного супроводу охорони та самі ходять за покупками. Часто акторку фотографують під час її прогулянок Нью-Йорком з бойфрендом, музикантом Боббі Вутеном III, а також після шопінгу.

У п'ятницю, 12 серпня, її помітили в центрі міста, коли вона йшла додому із двома новими полотнами, які купила у художньому магазині.

На акторці того дня була подовжена біла толстовка, сірі штани та кросівки. Волосся знаменитість недбало зібрала в пучок, а на плечі у неї висіла чорна сумка. Коли Кеті сфотографували, вона читала щось у телефоні.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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