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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

У мюлях і леопардовому міні з мереживом: британська модель влаштувала фотосесію біля Лувру

Для вечірньої прогулянки Парижем Джессіка Гейл обрала коротке вбрання з мереживом, яке підкреслила її фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл поділилася в Instagram світлинами з вечірнього Парижа. Вона позувала на кам’яному парапеті на тлі підсвіченої піраміди Лувру та історичних будівель музею.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Для прогулянки Джес обрала коротку сукню з леопардовим принтом у коричнево-бежевій гамі. Вбрання мало тонкі бретельки, пікантне декольте і приталений крій. Мереживо додало її образу білизняної естетики, а довжина міні підкреслила стрункі ноги.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Сукню Гейл доповнила чорними лакованими мюлями на високих тонких шпильках. Поруч вона поклала невелику чорну сумку-клатч з короткою ручкою й металевою фурнітурою. Волосся Джессіка розпустила і зробила вечірній макіяж.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

«Паризькі ночі», — лаконічно підписала вона знімки.

Нагадаєо, Джессіка Гейл минулого разу позувала у басейні у білому бікіні на зав’язках.

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