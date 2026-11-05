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У мюлях і леопардовому міні з мереживом: британська модель влаштувала фотосесію біля Лувру
Для вечірньої прогулянки Парижем Джессіка Гейл обрала коротке вбрання з мереживом, яке підкреслила її фігуру.
Джессіка Гейл поділилася в Instagram світлинами з вечірнього Парижа. Вона позувала на кам’яному парапеті на тлі підсвіченої піраміди Лувру та історичних будівель музею.
Для прогулянки Джес обрала коротку сукню з леопардовим принтом у коричнево-бежевій гамі. Вбрання мало тонкі бретельки, пікантне декольте і приталений крій. Мереживо додало її образу білизняної естетики, а довжина міні підкреслила стрункі ноги.
Сукню Гейл доповнила чорними лакованими мюлями на високих тонких шпильках. Поруч вона поклала невелику чорну сумку-клатч з короткою ручкою й металевою фурнітурою. Волосся Джессіка розпустила і зробила вечірній макіяж.
«Паризькі ночі», — лаконічно підписала вона знімки.
Нагадаєо, Джессіка Гейл минулого разу позувала у басейні у білому бікіні на зав’язках.