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- Шоу-бізнес
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У мюлях кольору металік і вбранні з рюшами: азійська фешнблогерка у кокетливому луку позувала на церемонії
Джесіка Ванг обрала для своєї появи асиметричне вбрання ніжного відтінку.
Популярна азійська фешнблогерка Джесіка Ванг у кокетливому образі відвідала церемонію вручення премії «Emerging Icons», яка відбулася у межах кнофестивалю Tribeca у Нью-Йорку.
На жінці було ніжне кремове вбрання з асиметричними каскадними рюшами і мереживом і мереживним оздобленням. Вбрання мало оголену плечі, низ живота, а довжина міні підкреслила стрункі ноги Джессіки.
Аутфіт Ванг доповнила мюлями кольору металік на шпильках і невеликою сумкою кольору металік з бантиком. У блогерки було ідеально рівне укладання, яке спадало на спину, макіяж з темно-бежевою помадою і лаконічні золоті сережки у вухах.
Нагадаємо, Джесіка Ванг для показу колекції Michael Kors обрала золоту сукню міді, зверху якої вона одягла пухнасту білу шубу.