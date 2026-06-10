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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

У мюлях кольору металік і вбранні з рюшами: азійська фешнблогерка у кокетливому луку позувала на церемонії

Джесіка Ванг обрала для своєї появи асиметричне вбрання ніжного відтінку.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джесіка Ванг

Джесіка Ванг / © Getty Images

Популярна азійська фешнблогерка Джесіка Ванг у кокетливому образі відвідала церемонію вручення премії «Emerging Icons», яка відбулася у межах кнофестивалю Tribeca у Нью-Йорку.

На жінці було ніжне кремове вбрання з асиметричними каскадними рюшами і мереживом і мереживним оздобленням. Вбрання мало оголену плечі, низ живота, а довжина міні підкреслила стрункі ноги Джессіки.

Джесіка Ванг / © Getty Images

Джесіка Ванг / © Getty Images

Аутфіт Ванг доповнила мюлями кольору металік на шпильках і невеликою сумкою кольору металік з бантиком. У блогерки було ідеально рівне укладання, яке спадало на спину, макіяж з темно-бежевою помадою і лаконічні золоті сережки у вухах.

Нагадаємо, Джесіка Ванг для показу колекції Michael Kors обрала золоту сукню міді, зверху якої вона одягла пухнасту білу шубу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
51
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