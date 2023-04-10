У модній шовковій спідниці та з букетом квітів: модель Victoria's Secret Шаніна Шейк сходила до магазину

У цьому ж образі вона позувала на фото, які опублікувала у соцмережі.
32-річна австралійська модель і зірка бренду білизни Victoria's Secret Шаніна Шейк продемонструвала модний образ, адже одягла базову чорну шовкову спідницю в поєднанні з білою майкою.
Лук вона доповнила лаконічними ляпанцями, кількома золотими прикрасами, сумкою-хобо і просто розпустила волосся.
Фото дівчини зробили у суботу, 8 квітня, коли вона ходила до магазину по покупки та квіти.
Також на своїй сторінці в Instagram зірка показала кілька сімейних фото з великодньої вечірки, на якій була одягнена так само. На знімках вона позувала з коханим Метью Адесуяном, їхнім маленьким сином та родичами.
Також модель опублікувала фото сина і привітала всіх зі святом.
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