У модній шовковій спідниці та з букетом квітів: модель Victoria's Secret Шаніна Шейк сходила до магазину

У цьому ж образі вона позувала на фото, які опублікувала у соцмережі.

32-річна австралійська модель і зірка бренду білизни Victoria's Secret Шаніна Шейк продемонструвала модний образ, адже одягла базову чорну шовкову спідницю в поєднанні з білою майкою.

Лук вона доповнила лаконічними ляпанцями, кількома золотими прикрасами, сумкою-хобо і просто розпустила волосся.

Фото дівчини зробили у суботу, 8 квітня, коли вона ходила до магазину по покупки та квіти.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Також на своїй сторінці в Instagram зірка показала кілька сімейних фото з великодньої вечірки, на якій була одягнена так само. На знімках вона позувала з коханим Метью Адесуяном, їхнім маленьким сином та родичами.

Шаніна Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

Шаніна Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

Також модель опублікувала фото сина і привітала всіх зі святом.

Син Шаніни Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

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