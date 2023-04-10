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У модній шовковій спідниці та з букетом квітів: модель Victoria's Secret Шаніна Шейк сходила до магазину

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
1 хв
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У модній шовковій спідниці та з букетом квітів: модель Victoria's Secret Шаніна Шейк сходила до магазину

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

У цьому ж образі вона позувала на фото, які опублікувала у соцмережі.

32-річна австралійська модель і зірка бренду білизни Victoria's Secret Шаніна Шейк продемонструвала модний образ, адже одягла базову чорну шовкову спідницю в поєднанні з білою майкою.

Лук вона доповнила лаконічними ляпанцями, кількома золотими прикрасами, сумкою-хобо і просто розпустила волосся.

Фото дівчини зробили у суботу, 8 квітня, коли вона ходила до магазину по покупки та квіти.

Шаніна Шейк / © Getty Images
Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Також на своїй сторінці в Instagram зірка показала кілька сімейних фото з великодньої вечірки, на якій була одягнена так само. На знімках вона позувала з коханим Метью Адесуяном, їхнім маленьким сином та родичами.

Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк
Шаніна Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк
Шаніна Шейк / © Instagram Шанiни Шейк
Шаніна Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

Також модель опублікувала фото сина і привітала всіх зі святом.

Син Шаніни Шейк / © Instagram Шанiни Шейк
Син Шаніни Шейк / Фото: Instagram Шанiни Шейк

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Дата публікації
Перегляди
95
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