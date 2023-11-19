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"У мого тата був "Роллс-Ройс": Вікторія Бекхем випустила футболку за мотивами мема про себе

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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"У мого тата був "Роллс-Ройс": Вікторія Бекхем випустила футболку за мотивами мема про себе

Вікторія Бекхем та Девід Бекхем / Фото: Associated Press

У зірки чудове почуття гумору і головний мем про себе вона вдало монетизувала.

Британська модельєрка ексзірки попгурту Spice Girls Вікторія Бекхем опинилася в центрі уваги після виходу документального чотирисерійного серіалу "Бекхем" про кар'єру та становлення її чоловіка Девіда Бекхема.

Причиною пильної уваги став епізод, де Вікторія розповідає про свою родину.

В одній із серій розповіла розповідала про своє дитинство, стверджуючи, що її родина була з "робітничого класу". Почувши це із сусідньої кімнати в інтерв'ю дружини втрутився Девід, попросив її відповідати чесно, а потім запитав, на якій машині батько відвозив її до школи. Після нетривалого суперечки Вікторія зізналася, що в ті роки її батько мав "Роллс-Ройс".

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Момент став вірусним: одні знайшли його кумедним, інші засудили зірку за те, що вона намагається зобразити з себе ту, ким не є. Проте Вікторія вирішила отримати з цього зиск і монетизувати — вона запустила у продаж футболки з написом "У мого тата був "Роллс-Ройс" і сама ж у ній і сфотографувалася.

Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем
Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

На сайті бренду Victoria Beckham футболка продається за 110 фунтів стерлінгів (близько 5 тисяч гривень).

Футболка Вікторії Бекхем / ©
Футболка Вікторії Бекхем

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Дата публікації
Перегляди
124
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