У "мокрій" сукні і з оголеною ногою: ефектна Блек Чайна на світській церемонії

36-річна американська модель, танцівниця та зірка Instagram одягла на премію цікаве вбрання.

Блек Чайна, справжнє ім'я якої Анджела Вайт відвідала церемонію нагородження премії BET Awards у Лос-Анджелесі. Нею відзначають кращих музикантів, акторів і представників індустрії розваг.

Анджела з'явилася там в екстравагантній білій сукні з "мокрим" ефектом від бренду Di Petsa. Вбрання мало пікантне декольте, високі гострі плечі, драпування, шлейф і одну оголену ногу.

Блек Чайна / Фото: Getty Images

Вбрання знаменитість доповнила булими туфлями-човниками на шпильках. У неї було хвилясте укладання, макіяж із пишними віями і чорними стрілками, лаконічні діамантові сережки-цвяшки і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, у схожій "мокрій" білій сукні ми бачили Беллу Хадід у 2021 році.

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