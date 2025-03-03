У молочній сукні та смарагдах: Ліндсей Логан зачарувала публіку вибором образу для Vanity Fair Oscar Party

Сукня ідеально підкреслюваоа фігуру відомої акторки.
Після церемонії "Оскар" у Лос-Анджелесі традиційно відбувається вечірка Vanity Fair Oscar Party, яку відвідують номінанти та інші зіркові гості. Вже традиційно сяє на афтепаті Ліндсей Логан.
Цього року акторка, яка розпочала свою кар'єру ще в дитинстві, продемонструвала лаконічну сукню від Модного дому Balenciaga. Її довга сукня зі шлейфом була лаконічного дизайну, а також повністю розшита дрібними лелітками.
Образ Ліндсей доповнила набором від відомого бренду Lorraine Schwartz, який включав діаманти та смарагди. Волосся вона уклала в лаконічну зачіску, а на обличчі у неї був гарний вечірній макіяж.
Відвідала вечірку вона зі своїм чоловіком-арабським бізнесменом та батьком своєї дитини – Бадером Шамасом.
Нагадаємо, що про заручини з ним Логан оголосила 2021 року, після трьох років стосунків. Бадер є громадянином Кувейту. 3 квітня 2022 року Логан і Шамас одружилися. У липні 2023 року актторка народила сина в Дубаї, де вона мешкає від 2014 року.
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