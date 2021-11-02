У молочній сукні з драпуванням: красива Емілі Ратаковські на церемонії в Нью-Йорку

У молочній сукні з драпуванням: красива Емілі Ратаковські на церемонії в Нью-Йорку

Вона обрала однотонне вбрання, яке поєднала з яскравими аксесуарами.

Американська модель Емілі Ратаковскі стала однією з гостей зіркового заходу, організованого виданням WSJ. Magazine у Нью-Йорку. Дівчина з'явилася в гарній сукні молочного відтінку від бренду The Feminine Unique, яка пыдкреслила її струнку фігуру.

Емілі Ратаковські / Getty Images

Вбрання мало багато оборок і драпувань, декольте сукні прикрашав незвичайний крій у вигляді переплетеної тканини, а плечі були оголені. Цей образ Емілі доповнила червоними мюлями та коричневим клатчем незвичайної форми. На обличчі дівчина мала вечірній макіяж, а волосся вона уоклала в легкі локони.

Емілі Ратаковські / Getty Images

Під час заходу, який відвідала модель, вручали нагороди відомим особам, які досягли успіхів у таких галузях, як мода, мистецтво, музика, література, спорт та інші. Однією з тих, хто отримав статуетку, стала зірка реаліті та бізнесвумен Кім Кардашян.

Читайте також:

Емілі Ратаковські показала фото з сином, що підріс.

У штанному костюмі та з кольє: Емілі Ратаковські сходила на вечірку

Жертва моди: Емілі Ратаковськи одяглася, як дорожній знак

Емілі Ратаковскі вже повернула форму після народження дитини (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання