- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 1 хв
У молочній сукні з глибоким декольте: 54-річна американська акторка на церемонії у Санта-Моніці
Ребекка Вісоцкі обрала для свого виходу вбрання від нью-йоркського дизайнера індійського походження Бібху Мохапатри.
Американська акторка Ребекка Вісоцкі відвідала 31-шу щорічну церемонію вручення премії Critics Choice Awards у Санта-Моніці.
Зірка привернула увагу своїм ефектним образом зі сміливим акцентом. Вона з’явилася перед фотографами у кастомній сукні кремового відтінку від бренду Bibhu Mohapatra.
Вбрання мало спідницю прямого крою, рукави-накидку, комір-стійку і відверте глибоке декольте із прозорою вставкою і смужкою, розшитою бісером.
Ребекка зробила кучеряву зачіску, макіяж із тінями рубінового відтінку і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила срібними сережками-люстрами, а руки діамантовими каблучками.