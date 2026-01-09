ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

У молочній сукні з глибоким декольте: 54-річна американська акторка на церемонії у Санта-Моніці

Ребекка Вісоцкі обрала для свого виходу вбрання від нью-йоркського дизайнера індійського походження Бібху Мохапатри.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ребекка Вісоцкі

Ребекка Вісоцкі / © Associated Press

Американська акторка Ребекка Вісоцкі відвідала 31-шу щорічну церемонію вручення премії Critics Choice Awards у Санта-Моніці.

Зірка привернула увагу своїм ефектним образом зі сміливим акцентом. Вона з’явилася перед фотографами у кастомній сукні кремового відтінку від бренду Bibhu Mohapatra.

Ребекка Вісоцкі / © Associated Press

Ребекка Вісоцкі / © Associated Press

Вбрання мало спідницю прямого крою, рукави-накидку, комір-стійку і відверте глибоке декольте із прозорою вставкою і смужкою, розшитою бісером.

Ребекка зробила кучеряву зачіску, макіяж із тінями рубінового відтінку і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила срібними сережками-люстрами, а руки діамантовими каблучками.

Ребекка Вісоцкі / © Associated Press

Ребекка Вісоцкі / © Associated Press

