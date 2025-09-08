ТСН у соціальних мережах

У молочно-білій сукні та нюдових човниках: елегантна Міла Куніс на прем’єрі фільму

Міла Куніс уперше за кілька місяців з’явилася на червоній доріжці.

Ольга Кузьменко
Міла Куніс

Міла Куніс / © Associated Press

Акторка приїхала на прем’єру фільму «Дістати ножі: Прокинься, мрець» у театрі принцеси Уельської в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Для виходу на червону доріжку Куніс обрала молочно-білу сукню з короткими рукавами та відкритою спиною довжини максі, поєднуючи вбрання з нюдовими туфлями-човниками на підборах зі шкіри.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Її довге волосся було частково зібране ззаду, на обличчі був виразний макіяж, у вухах сережки-кліпси з розсипом діамантів, а також акторка одягла кілька браслетів на зап’ястя, зокрема і знаменитий браслет-цвях від Cartier. Також у неї на пальцях було кілька каблучок, а манікюр виконаний у світлому відтінку.

Міла Куніс / © Associated Press

Міла Куніс / © Associated Press

Минулого разу ми бачили Мілу Куніс на заході в Каліфорнії, де вона з’явилася в костюмі Elie Saab коричневого кольору та чоботях на підборах.

