У молочно-білій сукні та туфлях-човниках: Різ Візерспун на прем'єрі серіалу

Новий восьмисерійний психологічний трилер, світова прем'єра якого відбудеться у п'ятницю, 29 липня 2022 року, на Apple TV+ було представлено у бібліотеці Моргана, у Нью-Йорку.

46-річна акторка, яка виступає як виконавча продюсерка серіалу, мала розкішний вигляд в молочно-білій сукні із золотим декором і перлинними бусинами на ньому.

Різ доповнила свій образ елегантними білими човниками на підборах, зробила макіяж з акцентом на очі та рожеві губи та одягла сережки-цвяшки з діамантами.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

У серіалі розповідається історія жінки на ім'я Софі, яка перенесла черепно-мозкову травму і втратила пам'ять, ймовірно, внаслідок спроби самогубства. Коли Софі вирушає на пошуки шматочків свого життя за допомогою чоловіка та друзів, вона починає запитувати себе, чи справді правда, яку їй кажуть, є правдою.

Також Різ Візерспун є продюсеркою фільму "Там, де раки співають" і нещодавно відвідувала прем'єру у Західному Голлівуді.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Читайте також: