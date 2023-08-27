У молочно-білому аутфіті: стильна Джесіка Біл в об'єктивах папараці

Джесіка Біл була заскочена в місті в компанії свого чоловіка Джастіна Тімберлейка. Подружжя сфотографували, коли вони виходили з автомобіля.

Джессіка Біл / Фото: Getty Images

Джесіка була одягнена в білий топ, поверх нього на ній був молочно-білий укорочений жакет, також вона одягла спідницю-олівець та бронзові босоніжки на підборах.

В руках акторка несла маленьку сумку, підібрану до тону, волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на ніжно-рожеві губи.

Джастін Тімберлейк / Фото: Getty Images

Її чоловік Джастін був одягнений у коричневий кардиган та чорні штани. Схоже, пара ходила кудись на вечерю.

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