У молочно-білому аутфіті: стильна Джесіка Біл в об'єктивах папараці

41-річна акторка потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.
Джесіка Біл була заскочена в місті в компанії свого чоловіка Джастіна Тімберлейка. Подружжя сфотографували, коли вони виходили з автомобіля.
Джесіка була одягнена в білий топ, поверх нього на ній був молочно-білий укорочений жакет, також вона одягла спідницю-олівець та бронзові босоніжки на підборах.
В руках акторка несла маленьку сумку, підібрану до тону, волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на ніжно-рожеві губи.
Її чоловік Джастін був одягнений у коричневий кардиган та чорні штани. Схоже, пара ходила кудись на вечерю.
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