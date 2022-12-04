У молочно-білому костюмі: стильна Ліла Мосс відвідала показ Dior

Дочка Кейт Мосс з'явилася на світському заході без своєї знаменитої матері.

20-річна Ліла Мосс відвідала показ чоловічого одягу Dior Fall 2023, що відбувся у місті Гіза, в Єгипті.

Перед камерами фотографоф Ліла сяяла у білій трикотажній водолазці та молочно-білому штанному костюмі, який складався зі штанів з високою талією та подовженого блейзера.

До вбрання Ліла підібрала нюдові босоніжки з лакованої шкіри та сумку в тон на короткій ручці. Волосся зібрала в пучок і зробила дуже природний макіяж на обличчі. У вухах у моделі були лаконічні сережки, на пальці – золота каблучка і зірка зробила світлий манікюр.

Ліла Мосс / Фото: Getty Images

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