У молочно-жовтому ромпері з відкритою спиною: зірка реаліті похизувалася пишними формами

Джессіка Гейл

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Модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл, яка стала відомою завдяки участі у британському реалітішоу «Острів кохання», поділилася новими світлинами.

Джессіка Гейл

Для прогулянки Джес обрала обтислий короткий ромпер ніжного молочно-жовтого відтінку. Вбрання мало короткі рукави і дуже короткі шорти. Ромпер щільно облягав фігуру Гейл, акцентуючи увагу на її тонкій талії і пишних формах.

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Джессіка Гейл

Ззаду вбрання мало глибокий округлий виріз, який практично повністю оголював спину моделі.

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Джессіка Гейл

Аутфіт Джессіка доповнила мінімалістичними золотими прикрасами — тонкими браслетами і каблучками. Вона зробила укладання з легкими локонами і макіяж з глянцевим рожевим блиском.

Джессіка Гейл

На прогулянку Гейл також взяла зелений напій, із яким позувала на вулиці. На кадрах модель демонструвала своє вбрання з різних ракурсів.

Нагадаємо, сестра Джессіки Гейл — Єва — похизувалася фігурою у сукні з принтом «зебра» й глибоким декольте.

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