У молочному бікіні: Тіна Кунакі поділилася новими знімками з пляжу

З холодної Франції Тіна та її рідні полетіли на інший континент.

Французька модель та дружина актора Венсана Касселя, 24-річна Тіна Кунакі, зараз проводить час із сім'єю у Бразилії, куди вони вирушили, щоб провести холодні місяці. Дівчина ділиться з шанувальниками знімками у соцмережах, на яких показує пляжні луки та заходи сонця.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

В одному з останніх постів модель позувала у бікіні молочного кольору на зав'язках на одному з пляжів Ріо-де-Жанейро. Образ вона доповнила лише золотим ланцюжком на шиї.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

"Новий рік, той самий вид, та сама людина", — підписала Тіна фото.

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