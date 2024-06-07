У молочному костюмі та оригінальному жилеті: 67-річна Кім Кеттролл під прицілом папараці

Кінофестиваль "Трайбека" триватиме цього року від 5 до 16 червня. Кім увійшла до складу журі конкурсу і з колегами відбиратиме найкращі короткометражні документальні фільми та студентські роботи.

Зірка серіалу "Секс і місто" – 67-річна Кім Кеттролл – з'явилася на вулиці у Нью-Йорку. Вона потрапила під приціл папараці дорогою на обід для журі, що проводиться в межах фестивалю "Трайбека 2024".

На Кім того дня було вбрання молочного кольору — штанний костюм, який вона поєднала зі стильною стьобаною жилеткою з принтом. Також Кеттролл доповнила вбрання коричневими лоферами, декількома лаконічними прикрасами та чорною сумкою від бренду Alexander Wang.

У руці вона несла також великий чорний шоппер і окуляри для зору.

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

З цією ж сумкою від бренду Alexander Wang Кім була помічена днем раніше — акторка разом зі своїм бойфрендом відвідала модний показ у Нью-Йорку. Пара одяглася у все чорне.

Кім Кеттролл / Фото: Getty Images

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