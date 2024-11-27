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У молочному пальті і сукні з торочкою: Аманда Голден у стильному образі сходила на роботу

У молочному пальті і сукні з торочкою: Аманда Голден у стильному образі сходила на роботу

У молочному пальті і сукні з торочкою: Аманда Голден у стильному образі сходила на роботу

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Британська радіоведуча у монохромному аутфіті потрапила під приціл фотографів.

Папараці заскочили Аманду Голден, коли вона вийшла зі студії Global Radio у Лондоні.

Знаменита красуня продемонструвала на вулицях міста монохромний образ. На ній було молочне легке пальто і довга трикотажна сукня в рубчик з торочкою на подолі.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Лук Аманда доповнила білими чоботами на шпильках і білою сумкою з ланцюжками на ручках. У неї було розпущене волосся, сонцезахисні окуляри на обличчі, лаконічні сережки у вухах і коричневий довгий манікюр.

Нагадаємо, раніше ми бачили Аманду Голден у всьому чорному. Тоді вона в обтислій сукні міді блиснула сосками, адже була без бюстгальтера.

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