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У молочному пальті та штанях кольору запорошеної троянди: Єва Лонгорія відвідала шоу

У молочному пальті та штанях кольору запорошеної троянди: Єва Лонгорія відвідала шоу

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Акторка Єва Лонгорія відвідала шоу "Доброго ранку, Америко" у Нью-Йорку.

Знаменитість зазнімкували репортери, коли Єва приїхала на знімання. 50-річна акторка була одягнена в елегантний лук - пісочну сорочку з бежевим декором, пудрові штани-кльош зі стрілками, декоровані поясом спереду, а також взута в шкіряні туфлі-човники з металевою пряжкою.

Поверх вбрання Єва накинула молочно-біле пальто, її шикарне довге волосся було розпущене і розвивалося на плечах, а макіяж на обличчі був максимально виразний. Образ зірки ще доповнювала лаконічна підвіска на шиї.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Днями Лонгорія побувала на вечірці у пляжному клубі Joia Beach Club у Маямі-Біч, де сяяла у білій сукні, позуючи на гарному пірсі на тлі води.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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