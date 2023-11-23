У молочному светрі великої в'язки: Адель сходила на баскетбольний матч після новин про своє весілля

Знаменитість мала стильний і гламурний вигляд, тому її образ варто взяти на замітку.

Британська співачка Адель зараз мешкає в Лос-Анджелесі зі своїм коханим Річем Полом і сином Анджело від минулих стосунків із бізнесменом Саймоном Конеккі. Нещодавно стало відомо, завдяки самій Адель, що вона та Річ Пол одружилися. Офіційно співачка підтвердила, що вийшла заміж вдруге, коли з'явилася на комедійному шоу свого найкращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі. На запитання ведучого про заміжніх у залі Адель зненацька вигукнула, що вона — одна з них.

"Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була в залі. Алан запитав глядачів, чи є хтось, хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я", — сказав глядач програми.

Після новини про весілля зірка вперше з'явилася на публіці — відвідала гру "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Даллас Марверікс" у Лос-Анджелесі. На знаменитості того разу був светр молочного відтінку великої в'язки, який вона поєднала зі штанами оливкового відтінку.

Адель / Фото: Getty Images

Також Адель одягла білі кросівки, безліч золотих прикрас і зібрала волосся у пучок. На руках у неї був довгий чорний манікюр, а на обличчі — її улюблений макіяж із матовою помадою та чорними стрілками.

Адель / Фото: Getty Images

На баскетбольний матч вона сходила з Річем Полом. Пара сиділа разом і базікала, дивлячись гру.

Адель і Річ Пол / Фото: Associated Press

Адель і Річ Пол / Фото: Associated Press

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