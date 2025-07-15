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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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631
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У молочному жакеті і спідниці, що просвічується: Айла Фішер відвідала Вімблдон

Акторка Айла Фішер кілька разів відвідувала Вімблдонський тенісний турнір цього сезону в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Айла Фішер

Айла Фішер / © Getty Images

В один із днів Айла з’явилася у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у молочно-білій спідниці з плісованим подолом, який злегка просвічувався на сонці, топі та короткому жакеті до тону. Айла тримала в руках дерев’яну сумку та хустку, у неї на обличчі були сонцезахисні окуляри, а у вухах золоті сережки-краплі.

Акторка розпустила своє руде довге волосся і зробила макіяж, а також мала світлий манікюр. Взута знаменитість була в білі туфлі-мюлі на підборах.

Айла Фішер / © Getty Images

Айла Фішер / © Getty Images

На початку Вімблдонського турніру Айла сяяла перед камерами в чорній сукні-бюстьє з квітами і лимонами на тонких беретльках і з тонким поясом, що підкреслює талію. Тоді акторка носила білі босоніжки на платформі і в руках тримала білу сумку Aspinal Of London.

Айла Фішер / © Getty Images

Айла Фішер / © Getty Images

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