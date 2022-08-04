У морквяній сукні в рубчик: ефектна Єва Лонгорія сходила до ресторану

47-річна Єва Лонгорія не залишилася непоміченою папараці, коли одягла яскраво-помаранчеву сукню, в якій вирушила на вечерю в Західному Голлівуді.
Акторку зазнімкували фотографи дорогою до ресторану Craig's, Єва мала дуже ефектний вигляд в трикотажній сукні в рубчик від бренду The Range, яке обтискала її фігуру. Образ зірка доповнила нюдовими гостроносими босоніжками на шпильках від Gianvito Rossi та бежевим плетеним клатчем.
Лонгорія зробила макіяж, як завжди, підкресливши очі і нанесла трохи рожевого блиску на губи. Вона також одягла великі сережки-кільця і уклала своє довге шоколадне волосся вільними хвилями. З прикрас акторка також одягла кілька каблучок, годинник та кілька золотих браслетів. І мала цього разу дуже ефектний вигляд.
Єва активно займається спортом і часто показує своїм підписникам, як відбуваються її виснажливі тренування в залі.
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