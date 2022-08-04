У морквяній сукні в рубчик: ефектна Єва Лонгорія сходила до ресторану

47-річна Єва Лонгорія не залишилася непоміченою папараці, коли одягла яскраво-помаранчеву сукню, в якій вирушила на вечерю в Західному Голлівуді.

Акторку зазнімкували фотографи дорогою до ресторану Craig's, Єва мала дуже ефектний вигляд в трикотажній сукні в рубчик від бренду The Range, яке обтискала її фігуру. Образ зірка доповнила нюдовими гостроносими босоніжками на шпильках від Gianvito Rossi та бежевим плетеним клатчем.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Лонгорія зробила макіяж, як завжди, підкресливши очі і нанесла трохи рожевого блиску на губи. Вона також одягла великі сережки-кільця і уклала своє довге шоколадне волосся вільними хвилями. З прикрас акторка також одягла кілька каблучок, годинник та кілька золотих браслетів. І мала цього разу дуже ефектний вигляд.

Єва активно займається спортом і часто показує своїм підписникам, як відбуваються її виснажливі тренування в залі.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

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