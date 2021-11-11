У морквяній сукні з паєтками та квітами: Сальма Гаєк продемонструвала ефектний аутфіт

У морквяній сукні з паєтками та квітами: Сальма Гаєк продемонструвала ефектний аутфіт

55-річна акторка у сукні Gucci приїхала на прем'єру фільму "Дім Гуччі".

Сальма Гаєк потрапила до об'єктивів папараці, коли приїхала на показ фільму "Дім Гуччі" в Лондоні.

Актриса мала чудовий вигляд. На ній була довга сукня морквяного кольору, розшита паєтками, від бренду Gucci із золотими квітами та зі світлими квітковими аплікаціями на рукавах.

Сальма Гаєк / Getty Images

Вбрання Сальма поєднала із золотистими босоніжками на високій платформі та підборах. Волосся вона уклала в локони і зробила макіяж з ліловими тінями, підкресливши очі чорними стрілками. Французький манікюр та світлий педикюр завершили аутфіт Гаєк.

Минулого разу на прем'єру фільму акторка одягла золоту сукню від Gucci з короткими рукавами, з акцентом на талії та декольте. Її образ доповнювало розкішне кольє з жовтим камінням на шиї і такий самий браслет на зап'ясті.

Сальма Гаєк / Associated Press

Нагадаємо, фільм "Дім Гуччі" розповідає історію про вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Винною в організації резонансного вбивства визнали колишню дружину бізнесмена Патрицію Реджані. Її у картині зіграла Леді Гага.

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