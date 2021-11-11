У морквяній сукні з паєтками та квітами: Сальма Гаєк продемонструвала ефектний аутфіт

55-річна акторка у сукні Gucci приїхала на прем'єру фільму "Дім Гуччі".
Сальма Гаєк потрапила до об'єктивів папараці, коли приїхала на показ фільму "Дім Гуччі" в Лондоні.
Актриса мала чудовий вигляд. На ній була довга сукня морквяного кольору, розшита паєтками, від бренду Gucci із золотими квітами та зі світлими квітковими аплікаціями на рукавах.
Вбрання Сальма поєднала із золотистими босоніжками на високій платформі та підборах. Волосся вона уклала в локони і зробила макіяж з ліловими тінями, підкресливши очі чорними стрілками. Французький манікюр та світлий педикюр завершили аутфіт Гаєк.
Минулого разу на прем'єру фільму акторка одягла золоту сукню від Gucci з короткими рукавами, з акцентом на талії та декольте. Її образ доповнювало розкішне кольє з жовтим камінням на шиї і такий самий браслет на зап'ясті.
Нагадаємо, фільм "Дім Гуччі" розповідає історію про вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Винною в організації резонансного вбивства визнали колишню дружину бізнесмена Патрицію Реджані. Її у картині зіграла Леді Гага.
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