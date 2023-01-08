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У мотоциклетній куртці та стильних джинсах: модель Кендалл Дженнер під прицілом папараці

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У мотоциклетній куртці та стильних джинсах: модель Кендалл Дженнер під прицілом папараці

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Для зустрічі з друзями вона обрала простий та зручний аутфіт.

Американська супермодель та зірка реаліті-шоу — 27-річна Кендал Дженнер — потрапила під прицілу папараці в суботу, коли приїхала зі свого розкішного маєтку, щоб зустрітися з друзями та пообідати.

Дівчина була одягнена досить просто, адже обрала класичні широкі сині джинси від бренду Khaite Danielle, які поєднала із білою футболкою та чорно-жовтою мотоциклетною курткою.

Образ моделі доповнювали черевики та сумка середнього розміру від бренду The Row. Також на очах у неї були сонцезахисні окуляри, в досить популярному зараз звуженому дизайні, що нагадує стиль Y2K.

Кендал Дженнер / © Getty Images
Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Приїхала на зустріч Кендалл на своїй спортивній машині – чорному Porsche.

Кендал Дженнер / © Getty Images
Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
509
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