У мотокуртці оверсайз і з авоською: Кім Кардашян приїхала на баскетбольний матч сина

До об'єктивів папараці у каліфорнійському місті Калабасас потрапила Кім Кардашян. Вона приїхала на баскетбольний матч, у якому грав її син Сейнт.

Для свого виходу зірка реаліті обрала стильний образ total black. На ній була куртка оверсайз із мотодеталями, широкі штани і чорні в'єтнамки.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Образ Кардашян доповнила чорними сонцезахисними окулярами і срібною невеликою авоською. Волосся Кім зібрала у низький пучок.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян продемонструвала лук у величезній шубі і коштовностях.

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