У мультяшній сукні: супермодель Гайді Клум у чарівному вбранні від Moschino

Німецька супермодель поділилася в Instagram новим луком зі знімань шоу "Топ-модель по-німецьки".
На фото Гайді Клум позувала в незвичайному вбранні від італійського бренду Moschino — чарівній сукні з мультяшними героями. Виконане вбрання було в техніці пэчворк.
Доповнили образ Гайді рожеві босоніжки на платформі, лаконічне укладання та червоний манікюр.
До речі, нещодавно модель ще й заспівала. Разом зі Снуп Доггом Клум випустила трек Chai Tea with Heidi та зняла кліп на нього. Пісня стане головною темою нового, 17-го сезону телешоу "Топ-модель по-німецьки", ведучою якого є Клум.
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