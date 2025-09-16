ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
2 хв

У мундирі та з червоною помадою: топмодель Кендіс Свейнпоул показала, який вигляд мала на початку кар’єри — 20 років тому

Зірка поділилася цікавим архівним знімком.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

36-річна південноафриканська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — поділилася в Instagram знімком, який був зроблений, з огляду на підпис, 20 років тому.

На фото 16-річна майбутня зірка подіумів зображена в стилізованому гусарському кітелі — доломані, строкатій сукні та з довгим намистом на шиї. Волосся моделі заплетене в коси, а на її обличчі — макіяж з темно-червоною помадою.

Кендіс Свейнпоул у 16 років / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул у 16 років / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Найімовірніше, це був якийсь один із перших показів Кендіс. Адже коли їй було 15 років, її помітив скаут — мисливець за талантами — на блошиному ринку. «На той час я навчалась у коледжі Святої Анни, школі-інтернаті для дівчаток, де в мене з’явились нові друзі та відкрився потенціал чудової освіти. Мій світ от-от мав кардинально змінитись — так, як я й уявити собі не могла. Упродовж року після зустрічі зі скаутом, у 16 років, я отримувала дедалі більше пропозицій роботи моделлю по всій Європі. Хоча це було неймовірним благословенням для людини з такої сім’ї, як моя (Свейнпоул виросла на фермі, в маленькому південноафриканському селі Муї-Рівер — Прим. ред.), це також змусило мене ухвалювати непрості рішення про своє життя у такому юному віці», — розповідає модель про той період.

Кендіс Свейнпоул на показі Victoria’s Secret / © Getty Images

Кендіс Свейнпоул на показі Victoria’s Secret / © Getty Images

Крім роботи в моделінгу, Кендіс Свейнпоул ще й є засновницею бренду купальників і пляжного одягу Tropic Of C. І нещодавно сама модель у бікіні знялася в рекламі колаборації свого бренду зі всесвітньо відомою маркою, а автором знімків став український фотограф.

Кендіс Свейнпоул на подіумі і в реальному житті (27 фото)

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул в рекламній кампанії Tropic of C

Кендіс Свейнпоул в рекламній кампанії Tropic of C

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул в рекламній кампанії Tropic of C

Кендіс Свейнпоул в рекламній кампанії Tropic of C

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie