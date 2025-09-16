Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

36-річна південноафриканська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Кендіс Свейнпоул — поділилася в Instagram знімком, який був зроблений, з огляду на підпис, 20 років тому.

На фото 16-річна майбутня зірка подіумів зображена в стилізованому гусарському кітелі — доломані, строкатій сукні та з довгим намистом на шиї. Волосся моделі заплетене в коси, а на її обличчі — макіяж з темно-червоною помадою.

Кендіс Свейнпоул у 16 років / © Instagram Кендіс Свейнпоул

Найімовірніше, це був якийсь один із перших показів Кендіс. Адже коли їй було 15 років, її помітив скаут — мисливець за талантами — на блошиному ринку. «На той час я навчалась у коледжі Святої Анни, школі-інтернаті для дівчаток, де в мене з’явились нові друзі та відкрився потенціал чудової освіти. Мій світ от-от мав кардинально змінитись — так, як я й уявити собі не могла. Упродовж року після зустрічі зі скаутом, у 16 років, я отримувала дедалі більше пропозицій роботи моделлю по всій Європі. Хоча це було неймовірним благословенням для людини з такої сім’ї, як моя (Свейнпоул виросла на фермі, в маленькому південноафриканському селі Муї-Рівер — Прим. ред.), це також змусило мене ухвалювати непрості рішення про своє життя у такому юному віці», — розповідає модель про той період.

Кендіс Свейнпоул на показі Victoria’s Secret / © Getty Images

Крім роботи в моделінгу, Кендіс Свейнпоул ще й є засновницею бренду купальників і пляжного одягу Tropic Of C. І нещодавно сама модель у бікіні знялася в рекламі колаборації свого бренду зі всесвітньо відомою маркою, а автором знімків став український фотограф.