Шоу-бізнес
35
1 хв

У милій сукні з квітами: Сабріна Карпентер показала вбрання, яке ви можете обрати для свята

Такий образ як у співачки підійде і для сімейного вечора на Різдво, і для вечірки на Новий рік.

Юлія Каранковська
Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Співачка Сабріна Карпентер з’явилася у святковому випуску шоу «Вечір із Сетом Маєрсом» (Late Night with Seth Meyers) і продемонструвала новий універсальний образ у мінісукні. Дівчина була одягнена у біле вбрання на тонких бретельках і з мілким принтом у квіти. На ліфі її вбрання прикрашали блакитні стрічки, які зав’язувалися на бантик, а сам дизайн сукні був схожий на вбрання-комбінації.

Носила святкове вбрання Сабріна у поєднанні із золотими вінтажними туфлями від Christian Louboutin із круглим мисом, а такох уклала волосся у свою фірмову об’ємну зачіску та зробила макіяж із великою кількістю рум’ян.

Сабріна Карпентер і ведучий Сет Маєрс / © Getty Images

Сабріна Карпентер і ведучий Сет Маєрс / © Getty Images

Раніше зірка продемонструвала кілька образів у Нью-Йорку. Сабріну сфотографували, коли вона як раз йшла на запис цієї програми. Того дня співачка носила кілька міні і туфлі Manolo Blahnik.

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

