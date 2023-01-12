У національному костюмі і квітковому вінку з прикрасами: новий розкішний образ Катерини Бужинської

Катерина Бужинська потішила фоловерів в Instagram новими знімками з фотосесії авторства Анни Домбровської.

Перед об'єктивом фотокамери співачка постала у красивому національному образі від української дизайнерки Катерини Потлової. На Катерині була чорна сукня-вишиванка з перфорацією і ошатний жилет із мереживом.

Катерина Бужинська/Фото Анни Домбровської

Аутфіт артистка доповнила розкішним квітковим вінком із прикрасами і багатошаровим кораловим намистом. Бужинська зробила насичений макіяж: очі підкреслила димчастими тінями, а губи – червоною помадою.

У руках Катерина тримала гілочку горобини.

Катерина Бужинська/Фото Анни Домбровської

Нагадаємо, раніше Бужинська показала світлини з новорічної фотосесії з дітьми.

Читайте також: