У національному вбранні XIX століття і гарних прикрасах: Катерина Бужинська виконала щедрівку

Народна артистка защедрувала, щоб новий рік був для українців щасливим і переможним.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому вона виконує всесвітньо відому українську пісню "Щедрик" на тлі ялинкової декорації та дідухів.

Артистка зачарувала не лише гарним співом, а й своїм ефектним образом. Вона була одягнена в національне автентичне вбрання XIX століття з колекції костюмерки Ксенії Малюкової.

Свій аутфіт Катерина доповнила розкішним головним убором з червоними та синіми стрічками. На шиї у неї було безліч старовинних прикрас.

"Щедруємо, щоб 2025 рік був щасливим і переможним!" – написала артистка до відео.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська в сукні-вишиванці і квітковому вінку заспівала колядку.

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