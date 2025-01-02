У національному вбранні XIX століття і гарних прикрасах: Катерина Бужинська виконала щедрівку

Народна артистка защедрувала, щоб новий рік був для українців щасливим і переможним.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому вона виконує всесвітньо відому українську пісню "Щедрик" на тлі ялинкової декорації та дідухів.
Артистка зачарувала не лише гарним співом, а й своїм ефектним образом. Вона була одягнена в національне автентичне вбрання XIX століття з колекції костюмерки Ксенії Малюкової.
Свій аутфіт Катерина доповнила розкішним головним убором з червоними та синіми стрічками. На шиї у неї було безліч старовинних прикрас.
"Щедруємо, щоб 2025 рік був щасливим і переможним!" – написала артистка до відео.
Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська в сукні-вишиванці і квітковому вінку заспівала колядку.
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