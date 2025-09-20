У надто гламурному вбранні: Софія Вергара одягла лук, який змусив всіх звернути на неї увагу

Софія Вергара / © Getty Images

Реклама

Комедійна акторка і телеведуча Софія Вергара завітала на зіркову фотосессію, що проводилася на честь півфіналу 20-го сезону шоу «Америка шукає таланти» в Пасадені. Зірка одягла на цей захід чорний костюм зі штанами й топом-бюстьє від бренду Nadine Merabi, заснованого британсько-ліванським дизайнером, у якому сяяли у прямому та переносному значенні. Річ у тім, що костюм Софії був декорований величезними зірками зі стразів різного розміру та дизайну — це було гламурно, яскраво й оригінально.

Це вбрання для Вергари підібрала її стилістка Ронда Спайс, і воно виконане з чорного оксамиту, а приталений дизайн чудово підкреслював фігуру акторки. Також свій образ Вергара доповнила прикрасами від Walters Faith, взуттям на високих підборах, улюбленим укладанням з локонами і макіяжем у нюдовій гамі.

Софія Вергара / © Getty Images

Це була перша поява Софії на світському заході після того, як вона змушена була пропустити церемонію «Еммі» в останню хвилину, хоча й була серед запрошених. Причиною стала жахлива алергія, через яку в Софії сильно набрякло око.

Реклама

«Не потрапила на „Еммі“, але встигла у відділення невідкладної допомоги, шкодую, що довелося скасувати! Жахлива алергія на очах просто перед тим, як сісти в машину!», — написала вона.