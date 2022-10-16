У надзвичайній сукні в квітковий принт: красива Джессіка Честейн на заході в Лос-Анджелесі

Джесіка Честейн стала однією з гостей другого галаконцерту у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Музей відкрили лише торік, а він уже традиційно збирає у своїх стінах найзнаменитіших та найкрасивіших. Також на заході вручають нагороди за внесок у кіномистецтво представникам індустрії.

Перед камерами акторка з'явилася в надзвичайній сукні від бренду Oscar de la Renta в квітковий принт.

Вбрання не мало бретельок, було виконане з найтоншого шовку, який гарно майорів під час руху.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Доповнила сукню накидка зі шлейфом. А ось з прикрас на акторці була лише обручка з діамантом.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також Джессіка зробив елегантну зачіску у стилі Старого Голлівуду, гарний вечірній макіяж та взула босоніжки на високих підборах зі стразами.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Загалом у акторки зараз дуже насичений графік. Цього тижня вона вже відвідала шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", де розповіла про поїздку в Україну, а також стала гостею показу колекції весна-літо бренду Ralph Lauren, де продемонструвала образ у картатому жакеті.

Джессіка Честейн на показі Ralph Lauren / Фото: Associated Press

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