У надзвичайній сукні в квітковий принт: красива Джессіка Честейн на заході в Лос-Анджелесі

Акторка знову продемонструвала дуже елегантний образ.
Джесіка Честейн стала однією з гостей другого галаконцерту у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Музей відкрили лише торік, а він уже традиційно збирає у своїх стінах найзнаменитіших та найкрасивіших. Також на заході вручають нагороди за внесок у кіномистецтво представникам індустрії.
Перед камерами акторка з'явилася в надзвичайній сукні від бренду Oscar de la Renta в квітковий принт.
Вбрання не мало бретельок, було виконане з найтоншого шовку, який гарно майорів під час руху.
Доповнила сукню накидка зі шлейфом. А ось з прикрас на акторці була лише обручка з діамантом.
Також Джессіка зробив елегантну зачіску у стилі Старого Голлівуду, гарний вечірній макіяж та взула босоніжки на високих підборах зі стразами.
Загалом у акторки зараз дуже насичений графік. Цього тижня вона вже відвідала шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", де розповіла про поїздку в Україну, а також стала гостею показу колекції весна-літо бренду Ralph Lauren, де продемонструвала образ у картатому жакеті.
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