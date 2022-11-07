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У накидці-пелерині та спідниці з вирізом: ефектна Періс Гілтон на галаконцерті у Лос-Анджелесі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У накидці-пелерині та спідниці з вирізом: ефектна Періс Гілтон на галаконцерті у Лос-Анджелесі

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

На цей зірковий захід вона прийшла зі своєю родиною.

Знаменита голлівудська білявка Періс Гілтон відвідала захід у Лос-Анджелесі – галаконцерт LACMA Art+Film Gala, який проводився у Музеї мистецтв. На цьому заході прийнято відзначати досягнення діячів кіноіндустрії, моди та сучасного мистецтва. Цього року вшановували режисера фільмів "Олдбой" та "Рішення піти" Пак Чхан Ука та художницю Гелен Пашгіан.

Перед камерами мільйонерка і спадкоємиця готельного бізнесу вийшла в блискучому вбранні незвичайного фасону. Лук складалася з накидки-пелерини, яка закривала груди Періс, а також довгої спідниці з вирізом на талії і високим розрізом, що відкриває її ногу.

Образ Гілтон доповнила зачіскою "кінський хвіст", насиченим макіяжем, діамантовими сережками та браслетами, а також чорними туфлями з кількома застібками від Valentino.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася у компанії свого чоловіка Картера Реума, за якого вийшла заміж минулого року.

Періс Гілтон / © Associated Press
Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Також галаконцерт відвідали батьки Періс – Рік та Кеті Гілтон.

Рік та Кеті Гілтон / © Associated Press
Рік та Кеті Гілтон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
715
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