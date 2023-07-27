У накидці верблюжого кольору та з об'ємною шевелюрою: Джеррі Голл сходила на день народження до колишнього

Попри розставання, жінка та її колишній коханий у гарних стосунках.

26 липня фронтмену та вокалісту культового рок-гурту The Rolling Stones Міку Джаггеру виповнилося 80 років і з цього приводу артист вирішив влаштувати грандіозне свято. На вечірку в Лондоні ювіляр запросив близьких друзів, дітей та голлівудських знаменитостей, серед яких помітили Леонардо Дікапріо та Ленні Кравіца.

Також під приціл папараці після свята потрапила 67-річна супермодель Джеррі Холл, з якою Джаггер був у стосунках від 1977 до 1999 року. Від рокера у жінки чотири дитини і вони протягом усіх цих років у добрих стосунках.

На свято, яке відбулося в нічному клубі Embargo Republica, Джеррі одягла довгу коричневу сукню та босоніжки, а на плечі накинула палантин верблюжого кольору. У руці у жінки була гламурна сумка на довгому ланцюжку, у ось волосся вона уклала в улюблену об'ємну зачіску з локонами.

Джері Голл / Фото: Getty Images

Також на вечірці помітили дочку Джеррі та Міка – 32-річну модель Джорджію Мей Джаггер. Знаменитість одягла червону сукню з торочкою.

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