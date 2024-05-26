У накидці з величезними квітковими рукавами: модна блогерка Леоні Ганне сяяла в розкішному луку

Вже за традицією зірка вибирає лише вбрання з ефектними накидками.

Відома німецька блогерка, модель, інфлюенсерка та ікона стилю – 35-річна Леоні Ганне – відвідала Францію, де у Каннах відбувся 77-й Міжнародний кінофестиваль. Леоні кілька разів виходила на червону доріжку, демонструючи образи, а також завітала на закриття заходу, що відбулося 25 травня.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Зірка одягла чорно-біле вбрання від бренду Nicole + Felicia, яке складалося з сукні зі спідницею-"русалкою" і глибоким декольте, а також білої накидки.

Сукня ідеально сиділа на стрункій фігурі блогерки, але особливу увагу привертала накидка, оскільки вона була дуже об'ємною і являла собою величезні білі квіти й мала дуже довгий шлейф із прозорої тканини.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Доповнювали лук високі білі рукавички, діамантове кольє на шиї, а також висока зачіска з пасмами, що спадали на її обличчя.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Раніше ж Леоні вийшла на червону доріжку в луку від українського бренду – білосніжній сукні від бренду Milla Nova.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Сукня Леоні була ідеально білого відтінку з тонкими бретельками, а на стегнах її прикрашала драпована тканина. Спина у вбрання була відкрита. Доповнювала сукня накидка у вигляді величезного банта із довгим шлейфом.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Читайте також: