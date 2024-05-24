У намальованій мінісукні: Аня Тейлор-Джой прийшла на інтерв'ю у справжньому витворі мистецтва

На інтерв'ю, яке відбулося у програмі The Kelly Clarkson Show, акторка прийшла в міні від бренду Marni з колекції осінь-зима 2024. Сукня була з широкою спідницею, а також високою горловиною, як у водолазки, та американською проймою.

Але головною особливістю виробу було те, що білу тканину сукні прикрашав товстий глазурований шар фігурної жорсткої фарби синього і чорного кольорів. Вона була нанесена товстими мазками, які нагадували дрібне пір'я, але насправді ними не були. Сукня була створена дизайнером Франческо Ріссо та розписана вручну.

Доповнювали це незвичайну сукню-картину босоніжки від Christian Louboutin та прикраси Tiffany & Co. Також Аня одягла на очі сонцезахисні окуляри, а на обличчі у неї був макіяж із червоною помадою на губах.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Ця незвичайна сукня за стилістикою нагадала іншу роботу бренду — вбрання, яке вони створили для акторки Гантер Шафер. Воно було оформлене як найзнаменитіша картина імпресіоніста Вінсента ван Гога — "Зоряна ніч".

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

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