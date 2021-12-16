У накидці-кейпі та шкіряній спідниці: 88-річна Джоан Коллінз сходила до ресторану

Зірка "Династії" з'явилася у стильному луці.

88-річна Джоан Коллінз потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лондона, коли залишала ресторан Langan's Brasserie зі своїм 56-річним чоловіком Персі Гібсоном. Пара провела приємний вечір разом із друзями.

Зірка традиційно була дуже елегантно одягнена. Цього разу на ній був чорно-червоний жакет, шкіряна спідниця до колін, замшеві чоботи та накижка-кейп з хутром. На обличчі Джоан зробила яскравий макіяж, а волосся уклала у високу зачіску. Також образ акторки доповнив гарний клатч та прикраси від Chanel. Гібсон у ресторан одягнув білу сорочку, чорний піджак, джинси та черевики.

Джоан Коллінз / Getty Images

Раніше Коллінз вийшла у світ у чорній сукні з довгими рукавами та розсипом страз. Збоку у вбрання був дуже високий розріз, який оголював ногу акторки. Образ вона доповнила масивними сережками, невеликою вечірньою сумкою, колготками в сітку та туфлями на підборах.

Джоан Коллінз / Getty Images

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