У напівпрозорій блузці і з сумкою Dior: стильна Дженніфер Лопес в об'єктивах папараці

Попдіва обрала для свого виходу у світ ефектний лук.

Дженніфер Лопес заскочили папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона виходила із автівки. Зірка приїхала по справах.

Попдіва, як завжди, мала стильний вигляд. На ній була біла напівпрозора блузка у ледь помітні смужки і з рюшами спереду, а також блакитні широкі штани. Вбрання Джен скомбінувала із замшевими рожево-пудровими босоніжками на високій платформі і підборах.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

У руці артистка тримала сумку від Dior із квітковим принтом – модель Book Tote є однією з її улюблених.

Волосся вона ідеально рівно уклала. Шкода, що папараці не вдалося сфотографувати Лопес спереду, щоб ми могли краще розглянути її образ.

Нагадаємо, минулого разу ми бачили Дженніфер біля танцювальної студії у Лос-Анджелесі. На зірці був яскравий костюм від Polo Ralph Lauren і кросівки Nike. Аутфіт Лопес доповнила смарагдовою сумкою Birkin, великими сонцезахисними окулярами у червоній оправі, а також великими сережками-кільцями.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

До слова, у нас у матеріалі можна подивитися на улюблені аксесуари Лопес.

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