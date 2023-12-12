У напівпрозорій блузці з квіткою на шиї: красива Ніколь Шерзінгер на обкладинці глянцю

Співачка знялася у фотосеті для британського журналу.
45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – стала головною зіркою нового випуску лондонського глянцю The Glossary magazine.
На обкладинці зірка з'явилася у драматичному образі: чорній напівпрозорій блузці від Dolce&Gabbana з тканинною квіткою на шиї та в ювелірних прикрасах із білого золота від David Morris. Макіяж співачки був для неї нетрадиційним, адже виконаний у природних відтінках і з ніжно-рожевою помадою – зазвичай Ніколь робить яскравіший макіяж.
В інтерв'ю журналу Шерзінгер розповіла про свою роль Норми Десмонд у мюзиклі "Бульвар Сансет" та про любов до всього, що пов'язано з Лондоном.
Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер похизувалася новою короткою стрижкою. Вона позувала в мінісукні на мотоциклі Harley-Davidson.
Читайте також:
- У мінісукні з одним рукавом: Ніколь Шерзінгер продемонструвала гламурне вбрання для інтерв'ю
- Струнка та сексуальна: Ніколь Шерзінгер у блискучій сукні з вирізом між грудьми сяяла на вечірці
- У сукні з величезним коміром та шлейфом: співачка Ніколь Шерзінгер здивувала розкішним вбранням