У напівпрозорій блузці з квіткою на шиї: красива Ніколь Шерзінгер на обкладинці глянцю

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – стала головною зіркою нового випуску лондонського глянцю The Glossary magazine.

На обкладинці зірка з'явилася у драматичному образі: чорній напівпрозорій блузці від Dolce&Gabbana з тканинною квіткою на шиї та в ювелірних прикрасах із білого золота від David Morris. Макіяж співачки був для неї нетрадиційним, адже виконаний у природних відтінках і з ніжно-рожевою помадою – зазвичай Ніколь робить яскравіший макіяж.

В інтерв'ю журналу Шерзінгер розповіла про свою роль Норми Десмонд у мюзиклі "Бульвар Сансет" та про любов до всього, що пов'язано з Лондоном.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер похизувалася новою короткою стрижкою. Вона позувала в мінісукні на мотоциклі Harley-Davidson.

Ніколь Шерзінгер коротко підстригла волосся / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

Читайте також:

Стильні образи Ніколь Шерзінгер (9 фото)