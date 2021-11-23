У напівпрозорій спідниці з торочками: Аманда Голден сходила до театру

У напівпрозорій спідниці з торочками: Аманда Голден сходила до театру

Аманда Голден приїхала на спеціальну галавиставу "Попелюшка" Ендрю Ллойда Веббера на підтримку Фонду Малали в Театрі Джилліан Лінн в Лондоні.

На червону доріжку Аманда вийшла в ефектному ансамблі, який складався з кофти від Alex Perry зі звіриним принтом і напівпрозорої спідниці від David Koma з торочками на подолі, яку Голден доповнила чорними босоніжками від Saint Laurent на підборах і маленькою сумкою.

Аманда Голден / Getty Images

Аманда мала чудовий вигляд, гарне укладання, у вухах у неї виблискували сережки-цвяшки з камінням, на шиї була тонка золота підвіска, а на обличчі насичений макіяж.

Нагадаємо, майже кожен день Аманда Голден потрапляє в об'єктиви папараці дорогою на роботу – на студію Global Radio у Лондоні, де вона веде ранкове радіошоу.

Аманда Голден / Getty Images

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