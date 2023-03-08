У напівпрозорій сукні Dior: американська акторка у романтичному образі сяяла на прем'єрі фільму

У Лондоні відубалася прем'єра супергеройського фільму "Шазам! Лють богів", яку відвідала Рейчел Зеглер. Вона зіграла у стрічці Антею, нову союзницю головного героя.

Молода акторка обрала для своєї появи романтичний образ. Вона одягла чорну сукню з кутюрної колекції Fall 2022 Christian Dior. Вбрання мало прозорі єпископські рукава, оголену лінію плечей з рюшами і напівпрозору спідницю, розшиту зеленою флористичною вишивкою.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Зеглер зробила елегантну зачіску, ніжний макіяж і доповнила лук довгими діамантовими сережками. Пальці вона прикрасила діамантовими каблучками.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Рейчел також сфотографувалася з іншими акторами фільму, серед яких Гелен Міррен і Люсі Лью.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Рейчел Зеглер за дебютну роль Марії Васкес в екранізації мюзиклу "Вестсайдська історія" отримала премію "Золотий глобус" у номінації "Найкраща акторка - мюзикл чи комедія", ставши наймолодшою переможницею у віці 20 років і першою акторкою колумбійського походження. Вона увійшла до списку Forbes "Forbes 30 Under 30".

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