У напівпрозорій сукні гірчичного відтінку: супермодель Кейт Мосс на заході

В цьому образі модель була схожа на східну принцесу із казки.

Супермодель 90-х Кейт Мосс відвідала захід WSJ Innovator Awards, який проводився в Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Перед камерами вона з'явилася в ефектному образі – довгій сукні Saint Laurent гірчичного кольору з колекції весна-літо 2023, яка на початку осені була представлена на Тижні моди в Парижі.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Вбрання Кейт виконане з тонкої напівпрозорої тканини, тому з-під сукні було виразно видно її чорну білизну.

Також сукня мала невеликий виріз на животі, а верхня частина перетікала в елегантний каптур. Водночас спина вбрання була відкрита.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Образ Мосс доповнила браслетами на зап'ястях, масивними чорними туфлями, кулоном на шиї та сережками-люстрами. Після фотосесії вона зняла каптур, продемонструвавши високу зачіску.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

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