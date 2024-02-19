У напівпрозорій сукні і без бюстгальтера: британська акторка у провокаційному луку вийшла в світ

Елла Гант відвідала церемонію нагородження премії BAFTA Film Awards, що відбулася у Лондоні.

Для своєї появи вона обрала напівпрозору в'язану золотисту сукню максі з високою горловиною від Tom Ford. Під вбранням були труси і не було бюстгальтера, тож соски вона заховала під нюдовими наклейками. Сукня добре облягала її струнку фігуру.

Елла Гант / Фото: Getty Images

На руках у Гант були парні широкі золоті браслети і каблучки з камінням, а у вухах – маленькі сережки-кільця. Вона зібрала волосся ззаду, у макіяжі підкреслила очі чорним олівцем і зробила темно-бежевий манікюр. Золотий клатч-футляр завершив лук Елли.

Нагадаємо, на премії також побувала Флоренс П'ю, яка постала у розкішній срібно-чорній сукні від бренду Harris Reed, яка пасувала її фігурі.

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