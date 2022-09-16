У напівпрозорій сукні і без бюстгальтера: Емма Вотсон у пікантному образі прийшла на вечерю

32-річна зірка фільмів про "Гаррі Поттера" у вбранні від Alexander McQueen вийшла у світ.

Емма Вотсон стала гостею вечері Фонду Керінг "Турбота про жінок", яка відбулася у Нью-Йорку.

Перед фотографами акторка постала у ніжному і пікантному водночас образі. Вона одягла білу мереживну напівпрозору сукню Alexander McQueen з квітковою аплікацією, під якою був відсутній бюстгальтер. Через тонку тканину злегка просвічувалися її груди, що додавало луку перчинки.

Емма Вотсон / Фото: Associated Press

Сукня мала оголену спину, яку Вотсон продемонструвала фотографам.

Емма Вотсон / Фото: Associated Press

Аутфіт Емма доповнила чорними босоніжками на платформі і чорним клатчем із шипами та черепом.

Зірка зібрала волосся у скромний хвіст, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і завершила лук срібними прикрасами з камінням від Pomelatto.

Емма Вотсон / Фото: Associated Press

На вечері побувала також Джоді Тернер-Сміт, яка продемонструвала яскравий образ. На ній була довга плісована сукня від Gucci кольору Апероль, яка мала відверте декольте, вирізи на талії і шлейф.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

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