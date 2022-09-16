У напівпрозорій сукні і без бюстгальтера: Емма Вотсон у пікантному образі прийшла на вечерю

32-річна зірка фільмів про "Гаррі Поттера" у вбранні від Alexander McQueen вийшла у світ.
Емма Вотсон стала гостею вечері Фонду Керінг "Турбота про жінок", яка відбулася у Нью-Йорку.
Перед фотографами акторка постала у ніжному і пікантному водночас образі. Вона одягла білу мереживну напівпрозору сукню Alexander McQueen з квітковою аплікацією, під якою був відсутній бюстгальтер. Через тонку тканину злегка просвічувалися її груди, що додавало луку перчинки.
Сукня мала оголену спину, яку Вотсон продемонструвала фотографам.
Аутфіт Емма доповнила чорними босоніжками на платформі і чорним клатчем із шипами та черепом.
Зірка зібрала волосся у скромний хвіст, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і завершила лук срібними прикрасами з камінням від Pomelatto.
На вечері побувала також Джоді Тернер-Сміт, яка продемонструвала яскравий образ. На ній була довга плісована сукня від Gucci кольору Апероль, яка мала відверте декольте, вирізи на талії і шлейф.
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