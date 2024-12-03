У напівпрозорій сукні і з розкішним кольє: красива Демі Мур на кінопремії у Нью-Йорку

62-річна акторка у вбранні від Christian Dior з'явилася на івенті.
Демі Мур відвідала церемонію вручення кінопремії The Gothams Film Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.
Для такої події вона обрала темно-баклажанову вечірню сукню максі від Christian Dior, яка злегка просвічувалася. Одну з бретельок вона спустила з плеча, що додало її луку пікантності.
Шию акторка прикрасила розкішним діамантовим кольє від Bulgari, а на руках красувалися каблучки з камінням від цього самого бренду.
У Мур було ідеально рівне укладання, макіяж із рожевими румунами і глянцевим блиском на губах, а також молочний манікюр.
Нагадаємо, Демі Мур підкреслила фігуру золотою сукнею Ralph Lauren.
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