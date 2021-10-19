У напівпрозорій сукні: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан спокусливо позувала у ванній

Дівчина продемонструвала ефектний образ у новому зніманні.

Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака — Анна Богдан показала фоловерам в Instagram красиве відео з чергового знімання.

На ньому красуня постала в ефектному вечірньому аутфіті, в якому вона була схожа на справжню світську левицю.

На Анні була чорна напівпрозора мереживна сукня довжини максі з пікантним декольте, яку вона підняла і продемонструвала свої стрункі ноги.

Богдан спокусливо і пристрасно позувала, демонструючи свою сексуальність, в ліжку, біля нього на підлозі і у ванній кімнаті. Дівчина мала дуже привабливий вигляд.

Свій аутфіт вона доповнила красивим укладанням з локонами, насиченим макіяжем з акцентом на чорних стрілках і довгими срібними сережками.

У підписі до відео Аня порадила всім жінкам бути впевненими в собі і любити себе, і тільки тоді можна бути сексуальною і коханою.

"Найпривабливіше в жінці — це її впевненість. Ви можете бути красивою, але якщо ви не впевнені в собі — вам не стати сексуальною. Ви повинні любити себе, і тоді вас будуть любити інші", — написала Богдан.

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