У напівпрозорій сукні-сітці зі стразами: Дуа Ліпа сяяла на прем'єрі комедії у Лос-Анджелесі

У Каліфорнії відбулася світова прем'єра фільму про культову ляльку компанії Mattel Барбі. Захід відвідало багато зіркових гостей та акторів, які зіграли у цій картині.

Співачка Дуа Ліпа виконала у фільмі роль Барбі-русалки – це буде перша робота дівчини у кіно. Перед камерами вона з'явилася у сексуальній і дуже гламурній сукні від Модного дому Bottega Veneta.

Вбрання імітувало кольчугу, було прозорим і повністю посипане стразами. Бюстгальтер під сукню вона не одягала, а от світлі труси було виразно видно з-під цього сміливого вбрання.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Ліпа доповнила лук укладанням, прикрасами від Tiffany & Co. та сріблястими туфлями.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Також гламурний образ на прем'єрі продемонструвала виконавиця головної ролі у фільмі – акторка Марго Роббі. На зірці була чорна сукня з лелітками та рюшею від Модного дому Schiaparelli.

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