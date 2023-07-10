У напівпрозорій сукні та красивих прикрасах: Ешлі Грем на прем'єрі фільму "Барбі"

35-річна знаменитість і мама трьох синів сяяла на червоній доріжці прем'єри фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Перед камерами Грем з'явилася у чорній сукні фасону русалка з прозорою вставкою на стегнах та невеликим шлейфом. Образ модель доповнила чорними босоніжками на шпильці, масивними сережками-висячками, каблучкою на пальці та рожевим манікюром. Макіяж Ешлі зробила в теплих тонах, а волосся зібрала у високий хвіст. Мала зірка розкішний вигляд.

Ешлі Грем не знімалася у фільмі "Барбі", але вона задіяла у зніманнях реалітішоу Barbie Dreamhouse Challenge, прем'єра якого відбудеться 16 липня на HGTV. Модель є ведучою проєкту, в якому вісім зіркових команд перетворюють звичайний будинок у Південній Каліфорнії на культовий "Будинки мрії". Проєкт був присвячений саме виходу фільму "Барбі".

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

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