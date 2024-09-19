У напівпрозорій сукні та шкіряних рукавичках: Вікторія з Måneskin відвідала модний показ

24-річна Вікторія Де Анджеліс — учасниця гурту Måneskin — відвідала показ Roberto Cavalli, який відбувся в межах Тижня моди в Мілані. На шоу італійська зірка прийшла у чорному вбранні від цього бренду.

Вікторія Де Анджеліс / Фото: Associated Press

На Вікторії була сукня, яку у верхній частині прикрашали трикотажні деталі з вирізами, а спідниця була практично прозорою.

Образ артистка доповнила високими чорними шкіряними рукавичками, сумкою трендового відтінку марсала, а також босоніжками з ремінцями.

Вікторія Де Анджеліс / Фото: Associated Press

У не менш ефектному вбранні вона з'явилася на MTV Video Music Awards кількома днями раніше. На ній була чорна прозора сукня. Відомо, що незмінною стилітсткою учасниці Måneskin є українка Анастасія Гутник зі Львова.

Вікторія Де Анджеліс / Фото: Associated Press

Також зазначимо, що на MTV Video Music Awards Вікторія та її колега з гурту Måneskin Даміано Давид позували на заході окремо. Також соліст колективу анонсував новий сольний проєкт.

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